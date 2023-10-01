МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украинские беженцы, получив гражданство и избирательные права в Польше, также получат возможность влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева, заявил украинский политолог Виталий Кулик, чьи высказывания приводит польский портал Kresy.pl. Политолог разъяснил, о чем говорят угрозы Польши и Словакии Киеву

В беседе с украинским политологом Юрием Романенко Кулик отметил: "Такая проблема, а точнее возможность, появляется и в других странах, ведь срок получения гражданства нашими эмигрантами составляет до пяти лет. И тогда мы получим как минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения, к которым придется относиться серьезно, потому что они будут избирателями".

Он считает, что аналогичным образом ситуация может сложиться с десятками тысяч украинцев в Канаде и несколькими сотнями тысяч украинских беженцев в Германии.

В то же время Кулик заявил о необходимости "политической консолидации" украинского сообщества в Польше для лоббирования "украинских интересов", в связи с чем украинцам требуется сотрудничать с какой-либо политической силой.

"И будет какая-то политическая группа, которая скажет: "Мы защищаем интересы украинцев", и в их списках будут украинцы. Вот и все. У нас появляется лоббист, партнер, политический союзник, и наша игра становится интереснее", — предположил Кулик.

При этом он заявил, что Украина должна "воспользоваться моментом" и использовать растущие противоречия между государствами Европы в своих интересах.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что в рамках действия механизма временной защиты беженцев с Украины на территорию Евросоюза прибыли 16 миллионов украинцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в Евросоюзе.