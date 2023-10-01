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2023
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Экс-советник Пентагона назвал два выхода из украинского кризиса
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Соединенные Штаты должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои сухопутные войска, заявил на своей странице в соцсети Х... ПРАЙМ, 01.10.2023
новости, общество , сша, украина, войска, экспертное мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои сухопутные войска, заявил на своей странице в соцсети Х экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, США "подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск".
При этом Макгрегор высказал мнение, что ко второму варианту развития событий Соединенные Штаты не готовы, и призвал: "Заключите мир, глупцы!"
Газета The Telegraph ранее сообщила со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон планирует впервые разместить на Украине свои войска для подготовки ВСУ.
До этого Российская Федерация направила странам-членам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.