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Блок НАТО помог убить большую часть украинцев, признали в США
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НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, — такое мнение высказал ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Он высказал убеждение, что... ПРАЙМ, 08.10.2023
общество , новости, сша, нато, украина, население
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, — такое мнение высказал ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Он высказал убеждение, что "НАТО помогла убить большую часть украинцев", и с мрачной иронией добавил: "Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь".
По словам Морриса, в связи с демографическим кризисом, вызванным распадом Советского Союза, к сегодняшнему дню на Украине практически не осталось молодежи — самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет, а средний возраст солдата ВСУ — 40 лет. Согласно "некоторым данным", в 2020 году на Украине насчитывалось не более 300 тысяч мужчин этого возраста. А с учетом того, что потери украинской армии за время конфликта составили, по информации журналиста, около полумиллиона человек, НАТО, отправляя на Украину вооружения и оказывая стране финансовую поддержку, разжигала конфликт и напрямую повлиял на истребление украинского населения.
Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.