МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. НАТО повлияла на значительное сокращение населения Украины во время конфликта, — такое мнение высказал ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. "Видно дно". В НАТО сделали неожиданное признание

Он высказал убеждение, что "НАТО помогла убить большую часть украинцев", и с мрачной иронией добавил: "Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь".

По словам Морриса, в связи с демографическим кризисом, вызванным распадом Советского Союза, к сегодняшнему дню на Украине практически не осталось молодежи — самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет, а средний возраст солдата ВСУ — 40 лет. Согласно "некоторым данным", в 2020 году на Украине насчитывалось не более 300 тысяч мужчин этого возраста. А с учетом того, что потери украинской армии за время конфликта составили, по информации журналиста, около полумиллиона человек, НАТО, отправляя на Украину вооружения и оказывая стране финансовую поддержку, разжигала конфликт и напрямую повлиял на истребление украинского населения.

Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.