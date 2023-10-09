NZZ: в Швейцарии сосредоточено 20% всех российских шпионов, работающих в Европе
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Швейцария стала пристанищем для российских шпионов, где сосредоточена пятая часть находящихся в Европе агентов Москвы — более 80 человек, среди которых могут быть дипломаты, сообщает издание NZZ со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Депутат нижней палаты парламента Швейцарии Фабиан Молина заявил, что российские шпионы угрожают внутренней и внешней безопасности страны, после чего отметил: "Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться, чтобы они покинули страну".
Однако не все депутаты согласны с такой позицией. Многие ссылаются на то обстоятельство, что значительная часть сбора разведывательной информации является законной, пишет NZZ.
Идею о высылке, как узнали авторы статьи, не поддерживает и швейцарское правительство. При этом отмечается, что в Швейцарии не практикуется высылка дипломатов, в том числе по той причине, что руководство страны понимает необходимость поддержания связи с Российской Федерацией.
Ранее о российских разведчиках заявляли в ФБР, отмечая, что они представляют угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Сообщалось, что сотрудники бюро пытаются "заблокировать, предотвратить и помешать их деятельности всеми возможными способами".
https://1prime.ru/society/20231009/841923163.html