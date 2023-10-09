МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Швейцария стала пристанищем для российских шпионов, где сосредоточена пятая часть находящихся в Европе агентов Москвы — более 80 человек, среди которых могут быть дипломаты, сообщает издание NZZ со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND). ЦБ Швейцарии сделал мрачный прогноз в отношении экономики Европы

Депутат нижней палаты парламента Швейцарии Фабиан Молина заявил, что российские шпионы угрожают внутренней и внешней безопасности страны, после чего отметил: "Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться, чтобы они покинули страну".

Однако не все депутаты согласны с такой позицией. Многие ссылаются на то обстоятельство, что значительная часть сбора разведывательной информации является законной, пишет NZZ.

Идею о высылке, как узнали авторы статьи, не поддерживает и швейцарское правительство. При этом отмечается, что в Швейцарии не практикуется высылка дипломатов, в том числе по той причине, что руководство страны понимает необходимость поддержания связи с Российской Федерацией.

Ранее о российских разведчиках заявляли в ФБР, отмечая, что они представляют угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Сообщалось, что сотрудники бюро пытаются "заблокировать, предотвратить и помешать их деятельности всеми возможными способами".