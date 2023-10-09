МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Голос оставшихся в Европе "здоровых сил", которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен "в разговорах где-то за пивом в баре", считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Эксперт раскрыл единственный путь спасения для Европы

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них — открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Симоньян, говоря о речи президента на "Валдае", заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире.

Она также отметила, что одну из частей речи Путина на "Валдае" она назвала бы "куда катится этот мир", или "эта часть человечества обречена — носите новую".

"Когда он говорит о здоровых силах, оставшихся в Европе, которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности — и в этом во многом они похожи с нами, но их голос неслышен, приглушен, они только тихонечко в разговорах где-то за пивом в баре, чтобы никто не подслушивал, гаджеты свои вездесущие отложив, могут говорить об этом, потому что говорить об этом уже совершено нельзя", — сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".