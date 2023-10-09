МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Атака ХАМАС нацелена на срыв зарождающегося сближения Израиля и Саудовской Аравии, пишет в статье для американского журнала National Interest обозреватель Карлос Роа. Экс-разведчик США назвал парадоксальную причину провала разведки Израиля

По его мнению, "нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение Израиля с другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, с Саудовской Аравией".

Как считает Роа, недавнее потепление отношений между странами "представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока", хотя и на текущий момент этот процесс находится еще только в начальной стадии.

В результате атака ХАМАС, по мнению автора статьи, поставила Саудовскую Аравию в затруднительное положение. Ведь недавно предпринятые шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Израилем были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана, а, кроме ого, стремлением получить доступ к израильским технологиям, говорится в статье.

Теперь же глубоко укоренившаяся поддержка Саудовской Аравией "палестинского дела" ограничит возможность Эр-Рияда следовать этому курсу, опасаясь реакции собственного населения, полагает обозреватель.

В субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Согласно заявлению армии Израиля, по территории страны было запущено свыше трех тысяч ракет. После массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской — достигло 232.