МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в последней декаде октября, сейчас идет согласование по дипломатическим каналам, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Washington Post: Украина расплачивается за провалы Байдена

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине. Она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут. Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского". Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой". Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по Украине, заявлял, что стороны могут обсуждать все что угодно, но решить что-либо без участия России нельзя.

"Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", — сообщил собеседник агентства.

В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.