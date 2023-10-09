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https://1prime.ru/society/20231009/841926676.html
Ясновидящий предрек распад Евросоюза
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Европейский союз распадется на три части в результате противостояния России и НАТО, Польша потеряет суверенитет, передает Life со ссылкой на польского ясновидящего Кшиштофа... ПРАЙМ, 09.10.2023
общество , новости, в мире, польша, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейский союз распадется на три части в результате противостояния России и НАТО, Польша потеряет суверенитет, передает Life со ссылкой на польского ясновидящего Кшиштофа Яцковского.
"После череды конфликтов и противостояния России и блока НАТО Евросоюз распадется, а на его месте возникнет три новообразования. В одну из этих стран и войдет Польша", — сказал он.
По прогнозам Яцковского, перекройка границ начинается с украинского кризиса. Ясновидящий подчеркнул, что постоянные провокации Варшавы приведут к нападению на Польшу, скорее всего, со стороны Белоруссии.
Ранее в 2000-х годах Яцковский заявлял, что произойдет авиакатастрофа, которая унесет жизни польского руководства. 10 апреля 2010 года в Смоленске потерпел крушение самолет Ту-154М, он же "борт №1" Республики Польша. В результате крушения погибли 96 высокопоставленных польских политиков и военных, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга.