МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейский союз распадется на три части в результате противостояния России и НАТО, Польша потеряет суверенитет, передает Life со ссылкой на польского ясновидящего Кшиштофа Яцковского. В Польше оценили идеи о колониальном характере России и ее развале

"После череды конфликтов и противостояния России и блока НАТО Евросоюз распадется, а на его месте возникнет три новообразования. В одну из этих стран и войдет Польша", — сказал он.

По прогнозам Яцковского, перекройка границ начинается с украинского кризиса. Ясновидящий подчеркнул, что постоянные провокации Варшавы приведут к нападению на Польшу, скорее всего, со стороны Белоруссии.

Ранее в 2000-х годах Яцковский заявлял, что произойдет авиакатастрофа, которая унесет жизни польского руководства. 10 апреля 2010 года в Смоленске потерпел крушение самолет Ту-154М, он же "борт №1" Республики Польша. В результате крушения погибли 96 высокопоставленных польских политиков и военных, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга.