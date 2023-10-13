МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники продолжают обманывать россиян схемой со "специальным" счетом в Центробанке, однако теперь они обещают, что это временная мера, а потом все деньги человеку якобы возместят наличными в приемной Банка России, говорится в сообщении регулятора. Россиянам рассказали, как мошенники под видом ФСБ лишают квартир

"Появилась новая схема обмана, построенная на уловке о "специальном" счете в Центробанке. Только за сентябрь к нам обратилось несколько десятков человек, которые от нее пострадали. В некоторых случаях мошенники смогли украсть десятки миллионов рублей", — сообщили в ЦБ.

Так, мошенники говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счета, а чтобы спасти средства, надо перевести их на "безопасный" счет в Центробанке. По новой легенде, сбережения на "спецсчет" переводятся временно, на период поиска преступников, а потом всю сумму гражданину якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве.

Далее следует предупреждение, что якобы за разглашение информации следствия человека ждет уголовная ответственность. Мошенники записывают жертву обмана на личный прием в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер.

"Потенциальной жертве приходит смс с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод", — сказано в сообщении.

Регулятор предупредил, что если человек сам не записывался на прием в Банк России через сайт или по телефону контактного-центра, но получил смс о записи, — на такое сообщение реагировать не стоит. "Это значит, что вашими персональными данными пытаются воспользоваться мошенники", — указали в ЦБ.