ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — ПРАЙМ. Количество погибших за период эскалации палестино-израильского конфликта россиян достигло 16 человек, все они имели также гражданство Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве. Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах", сообщили СМИ

"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13.00 14 октября (время совпадает с мск) число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел Посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимаются проверкой и подтверждением имеющихся сведений", — сказано в сообщении.

Согласно информации дипмиссии, в предоставленных израильской стороной уточненных списках пропавших без вести числятся восемь российских граждан.

Кроме того, по меньшей мере один россиянин, у которого есть гражданство Израиля, числится в списке находящихся у ХАМАС заложников.

"По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС", — сказано в сообщении.

По разным оценкам, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля в прошлую субботу в плен было угнано от 120 до 150 человек.