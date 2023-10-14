Посольство: число погибших при атаках ХАМАС россиян выросло до 16, еще 8 пропали
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — ПРАЙМ. Количество погибших за период эскалации палестино-израильского конфликта россиян достигло 16 человек, все они имели также гражданство Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве.
"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13.00 14 октября (время совпадает с мск) число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел Посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимаются проверкой и подтверждением имеющихся сведений", — сказано в сообщении.
Согласно информации дипмиссии, в предоставленных израильской стороной уточненных списках пропавших без вести числятся восемь российских граждан.
Кроме того, по меньшей мере один россиянин, у которого есть гражданство Израиля, числится в списке находящихся у ХАМАС заложников.
"По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС", — сказано в сообщении.
По разным оценкам, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля в прошлую субботу в плен было угнано от 120 до 150 человек.
https://1prime.ru/society/20231014/841983477.html