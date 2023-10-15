МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. США направили второй авианосец Eisenhower с ударной группой на восток Средиземного моря для сдерживания возможных попыток эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. СМИ: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США из сектора Газа

"Пентагон распорядился отправить вторую авианесущую группу на восток Средиземного моря вблизи Израиля", — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет об авианосце Eisenhower, который присоединится к отправленной ранее уже находящейся в регионе группе с авианосцем Gerald Ford.

По данным издания, Eisenhower в составе ударной группы в субботу покинул базу в Норфолке (штат Вирджиния). Помимо самого авианосца в регион также отправился ракетный крейсер Philippine Sea и эсминцы Laboon, Mason и Gravely.

Собеседники телеканала также указали на возможность отправить ближе к Израилю десантно-штурмовой корабль Bataan.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось в том числе о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, плену у ХАМАСможет находиться около 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе.

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.