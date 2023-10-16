МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Идеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие представители Республиканской партии в палате представителей конгресса твердо выступают против поддержки Украины, что чревато катастрофическими последствиями для Киева, предупреждает британская газета Guardian. Украине пора самой подумать о своем будущем, советует Мodern Diplomacy

Как отмечается в статье, "по мере того, как идеология Дональда Трампа "Америка прежде всего" набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс".

На сегодняшний день большая часть республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине "скептически, а то и откровенно враждебно", сообщают авторы материала.

Антиукраинская позиция радикальных республиканцев, говорится в статье, мешает выборам нового спикера палаты представителей после недавней отставки с этого поста Кевина Маккарти. Как заявил корреспонденту Guardian "один из собеседников", в сложившейся ситуации умеренные республиканцы могут побояться противостоять радикальному крылу партии, чтобы не повторить судьбу ушедшего спикера.

"Часики тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям", — считают авторы материала.

В начале октября большинство членов палаты представителей конгресса США проголосовали за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти. В пятницу Республиканская партия выдвинула на пост спикера Джима Джордана, считающегося одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме.