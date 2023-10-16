МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Первый в России халяльный аккредитованный сертификат выдали фабрике "Красный Октябрь", информирует Роскачество. Собянин раскрыл темпы роста производства продуктов в Москве

"Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество — Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", — указывается в заявлении.

Сертификат выдан на серийный выпуск конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколад "Аленка", шоколад горький "Бабаевский" элитный и другую продукцию. "Проверка процессов производства и готовой продукции проходила как силами специалистов подведомственного органа по сертификации Роскачества в сфере систем менеджмента качества, так и ведущими в нашей стране экспертами в области шариата", — поясняет компания.

"Российский рынок халяльных продуктов динамично развивается и имеет широкий потенциал для кондитерской отрасли. Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей к кондитерским изделиям фабрики "Красный октябрь", — заявляет управляющий директора "Объединенные кондитеры" Алексея Орлова.

Халяльный продукты не должны содержать желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, так как они не дозволены исламскими нормами.