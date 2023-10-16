МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вопрос о переносе начала занятий в школах на час позже в темное время года должен быть обсужден с Министерством здравоохранения, отвечающим за здоровье детей, и Министерством образования, отвечающим за учебный процесс, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по семье Татьяна Буцкая. В Госдуме предложили сделать образование полностью бесплатным

Ранее лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру Российской Федерации Татьяне Голиковой с предложением рассмотреть целесообразность ввода зимнего школьного времени и начинать занятия в школах на час позже, например, с 09.30 в связи с сокращением светового дня.

"Это надо спрашивать, как минимум, Минздрав, который отвечает за здоровье детей… Вопрос надо задать экспертам, которые на него ответят, это первое. И второе — надо этот вопрос направить в министерство просвещения, потому что, сдвигая туда-сюда начало уроков, мы понимаем, насколько у нас сдвигается в принципе учебный процесс", — отметила Буцкая.

Она также подчеркнула, что существуют нормативы, определяющие начало учебного дня, его продолжительность и другие параметры, и что необходимо совмещать здоровье детей с образовательным процессом, особенно в школах, где дети занимаются в две смены.