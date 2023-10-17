ООН, 17 окт — ПРАЙМ. Голосование в Совбезе ООН по представленному Россией проекту гуманитарной резолюции, призывающей к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта было показательным, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. В Индии оценили, насколько Израиль унизил Зеленского

"Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели", — пояснил Небензя и выразил сожаление, что Совбез в очередной раз стал заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций.

По мнению постпреда, это единственная причина, по которой он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию.

"А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия", — указал он и добавил, что делегации западных стран поставили крест на ожиданиях всего мира, что Совбез остановит кровопролитие.

Перед голосованием Небензя заявил, что Москва не поймет, если кто-то из членов Совбеза не поддержит ее проект гуманитарной резолюции, а после голосования выразил разочарование его результатами. По его словам, в резолюции, не было ничего, что можно было бы оспаривать, потому что она была чисто гуманитарной. Комиссия ООН назвала удары Израиля по Газе военным преступлением

"Единственной причиной непринятия резолюции стало, что они не хотели поддерживать что-либо исходящее от России", — указал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть достигнута договоренность по бразильскому проекту, Небензя сказал: "Хотелось бы. Но я сомневаюсь. Не из-за России, а из-за других стран".

В проекте отмечалось, что "СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых 9 голосов "за". За резолюцию голосовали 5 стран, 4 были против, 6 воздержались. Документ строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма", а также призывал также к безопасному освобождению всех заложников.

В тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Газе.