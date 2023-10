МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Армия Украины впервые использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS, об этом заявил Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении. Зеленский выбрал не лучший момент, чтобы ссориться с Польшей

«ATACMS себя показали», — сказал он.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов подтвердили, что ВСУ пользовались этими ракетами. Рогозин добавил, что ракеты ударили по пригороду Бердянска.

Согласно собеседникам The Wall Street Journal и The New York Times, Киеву недавно в небольшом количестве предоставили ATACMS. Оружие отдали тайно.

Российский МИД в сентябре предупреждал, что поставки дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию ситуации и приведут к еще большим жертвам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, комментируя поставки Украине ATACMS, а также американских танков Abrams, что «нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя».

Украина долгое время просила о поставках ATACMS. Официально США не объявляли, что отправят такие ракеты, хотя и допускали поставки. Financial Times в конце сентября писала, что президент Джо Байден решился передать Киеву ATACMS, но намерен сделать это, «не предупреждая русских» публичным заявлением.