МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Белый дом ищет новые подходы для помощи Киеву, пишет СМИ

"Мы все еще полагаем, что сможем внести запрос о дополнительном финансировании в конгресс на этой неделе", — сообщил он журналистам.

Кирби отказался конкретизировать параметры запроса, отметив только, что продолжение помощи Украине и Израилю важно для интересов национальной безопасности.

Агентство Блумберг накануне сообщило, что Белый дом хочет просить 100 миллиардов долларов, в том числе на помощь Украине, Израилю и Тайваню.