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Белый дом запросит дополнительные бюджетные ассигнования
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Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, бюджет, ассигнования, белый дом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Белый дом рассчитывает на этой неделе представить конгрессу запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы все еще полагаем, что сможем внести запрос о дополнительном финансировании в конгресс на этой неделе", — сообщил он журналистам.
Кирби отказался конкретизировать параметры запроса, отметив только, что продолжение помощи Украине и Израилю важно для интересов национальной безопасности.
Агентство Блумберг накануне сообщило, что Белый дом хочет просить 100 миллиардов долларов, в том числе на помощь Украине, Израилю и Тайваню.