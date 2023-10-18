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В Турции не исключили полного разрыва отношений США с Ближним Востоком
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Моральное превосходство, которое США имели на Ближнем Востоке, невероятно пострадало, возможен окончательный разрыва их отношений с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан... ПРАЙМ, 18.10.2023
общество , новости, сша, турция, ближний восток, международные отношения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 18 окт — ПРАЙМ. Моральное превосходство, которое США имели на Ближнем Востоке, невероятно пострадало, возможен окончательный разрыва их отношений с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Говоря об отправке американского авианосца в Восточное Средиземноморье, он пояснил, что ситуация не новая, и США могли наметить тактические и стратегические цели исходя из своих потребностей.
По мнению Фидана, Вашингтон хочет, таким образом, иметь сдерживающий фактор на случай, если в конфликт на стороне палестинцев вступит еще одна сторона.
"Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее", — привел слова Фидана телеканал TRT Haber.
Турецкий министр также отметил, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало" и "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва".