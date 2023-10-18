ООН, 18 окт — ПРАЙМ. США в ходе заседания Совбеза ООН наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, которая призывает Израиль отозвать предписание жителям анклава переместиться на юг сектора, передает корреспондент РИА Новости. Иран призвал мусульманские страны ввести ограничения против Израиля

США проголосовали против, Россия и Великобритания воздержались. Остальные члены Совбеза проголосовали "за".

Бразилия подготовила проект резолюции, содержащий осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг анклава. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность.

Ранее СБ ООН не принял российские поправки к бразильскому тексту. Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности "чудовищный удар по больнице Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа.

Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня". "Хезболла" объявила "день гнева" против Израиля

В понедельник Совбез не принял проект резолюции РФ. Российский документ призывал немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому тексту, Совет призывал освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. В проекте резолюции также содержался призыв к обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. В документе резолюции РФ не было упоминания ХАМАС.

Как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, российский проект лучше отвечал гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержал в отличие от бразильского "политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН".

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.