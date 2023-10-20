ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. США добавили в санкционные списки детей президента Республики Сербской Милорада Додика, сообщили в минфине США. Новак обсудил с главой правительства Республики Сербской поставки газа

Согласно обновленному списку офиса по контролю за иностранными активами, дети президента Республики Сербской Горица Додик 1982 года рождения и Игорь Додик 1989 года рождения были добавлены в санкционные списки минфина США.

Кроме того, под санкции попал ресторан "Агапэ", связанный с дочерью президента, и предприятие по производству молочной продукции, а также несколько зарегистрированных в Китае компаний.

Ведомство не поясняет причину введения санкций.