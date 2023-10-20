2023-10-20T17:25:24+03:00
2023-10-20T17:25:24+03:00
2023-10-20T17:25:24+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231020/842041443.html
Дети президента Республики Сербской попали под санкции США
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США добавили в санкционные списки детей президента Республики Сербской Милорада Додика, сообщили в минфине США. Согласно обновленному списку офиса по контролю за иностранными... ПРАЙМ, 20.10.2023
право, общество , новости, в мире, сша, республика сербская, милорад додик, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83821/09/838210945.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83821/09/838210945.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83821/09/838210944.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83821/09/838210944.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83821/09/838210932.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83821/09/838210932.jpg
https://1prime.ru/gas/20231012/841970302.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. США добавили в санкционные списки детей президента Республики Сербской Милорада Додика, сообщили в минфине США.
Согласно обновленному списку офиса по контролю за иностранными активами, дети президента Республики Сербской Горица Додик 1982 года рождения и Игорь Додик 1989 года рождения были добавлены в санкционные списки минфина США.
Кроме того, под санкции попал ресторан "Агапэ", связанный с дочерью президента, и предприятие по производству молочной продукции, а также несколько зарегистрированных в Китае компаний.
Ведомство не поясняет причину введения санкций.