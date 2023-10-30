МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Произошедшие в махачкалинском аэропорту события во многом являются результатом вмешательства извне, президент России Владимир Путин получал и получает доклады о ситуации в воздушной гавани от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Силовики установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", — сказал Песков и отметил, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа — гибель людей, детей, стариков, медиков, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путин в понедельник проведет совещание для обсуждения попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Он напомнил, что данной теме президент всегда уделял и уделяет большое внимание и на прошлой неделе он провел встречу с руководителями конфессий России.

"Исходя из этого, Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества", — сказал Песков и уточнил, что совещание состоится в очном формате. Меликов прокомментировал действия силовиков в аэропорту Махачкалы

По словам Пескова, в совещании примут участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин, первый замглавы МВД Александр Горовой.

На вопрос, как в Кремле оценивают действия региональных властей по событиям в махачкалинском аэропорту, Песков предложил дождаться совещания.

В понедельник Росавиация сообщила, что время приостановки работы махачкалинского аэропорта для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября.

В воскресенье местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал выступления против евреев ошибкой и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль. Росавиация сообщила, что воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, объект закрыли.

В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, в ходе событий в воздушной гавани пострадали более 20 человек.