МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сейчас редко можно встретить рассуждения о том, что Вашингтону следует пересмотреть позицию в отношении Москвы, но какая-то дискуссия постепенно разгорается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Плевать на Украину". В США посмеялись над усилиями Байдена

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявлял, что Киеву грозит экономический, демографический и военный коллапс, США нужно срочно изменить курс и начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы. Сакс также обвинил неоконсерваторов в эскалации украинского кризиса, подчеркнув, что до 2014 года Россия не "планировала присоединять ни Крым, ни Донбасс".

"Это точка зрения вот этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее, какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается", — прокомментировал высказывания Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о том, готова ли Россия сейчас пойти на переговоры и вернуться к тем предложениям, которые ранее озвучивал президент России Владимир Путин.

В Кремле ранее указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.