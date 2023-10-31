Hlavne spravy: Северная и Западная Европа движутся к кровавой гражданской войне
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Западная Европа приближается к гражданской войне, которую сама себе "организовала", поскольку либеральные правительства, поддерживая массовую миграцию, стимулируют антисемитизм, заявил в беседе со словацким изданием Hlavné správy венгерский историк Ласло Бернат Веспреми.
Он предупредил, что мусульманский антисемитизм и левое насилие и без того присутствуют в Европе, а увеличивающееся число мигрантов дополнительно стимулирует правых радикалов.
"Разумеется, мусульманский антисемитизм опасен, как ультраправое насилие. Но последнее, чем я хотел бы заниматься, так это преуменьшать опасность подлинного ультраправого крыла, то есть неонацистов", — отметил Веспреми.
Он напомнил, что за последние три года в синагогах трижды открывалась стрельба, и всякий раз преступники обвиняли евреев в массовой иммиграции.
"Любого, кто решительно не осуждает ультраправое насилие, могут легко обвинить в "оправдании" преступников. Конечно, ответственность за ультраправое насилие несут исключительно преступники", — заявил историк.
По его словам, массовая миграция, культурная дезориентация и ультраправая оппозиция — идеальный "рецепт" катастрофы. Ультраправый терроризм, подпитываемый массовой миграцией, в будущем может обостриться, и террористы, предупреждает Веспреми, могут нападать на евреев и мусульман, а в ответ исламисты начнут мстить.
"Западная и Северная Европа семимильными шагами движутся к кровавой гражданской войне, и я вижу совсем мало признаков того, что с этого пути еще можно сойти", — отметил историк.
https://1prime.ru/society/20231031/842124183.html