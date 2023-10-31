МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Призывы прийти в аэропорт Махачкалы стартовали в соцсетях только после того, как рейс из Тель-Авива уже взлетел, организаторы беспорядков готовились заранее, заявил в эфире "Соловьев Live" глава Дагестана Сергей Меликов. Президент Израиля прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу воздушной гавани после прибытия указанного рейса. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. Согласно последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.

"Призывы к сбору в аэропорту в соцсетях пошли тогда, когда самолет из Бен-Гуриона уже взлетел… А это значит, определенная подготовительная работа тоже, наверное, проводилась через социальные сети", — сказал Меликов.

Глава Дагестана напомнил, что регулярные рейсы из Тель-Авива в Махачкалу совершались еще с 7 октября.

"То есть не первый рейс заблокирован был, не первая партия пассажиров из Израиля вызвала какое-то недовольство. Почему? Да потому что, наверное, необходимо было определенное время на подготовку этой акции", — отметил он.

По словам Меликова, за два часа до приземления борта в соцсетях была распространена состоящая из 19 пунктов инструкция по поведению толпы в аэропорту. События в Махачкале спровоцированы извне, заявил Путин

"В том числе (были) пункты, которые касались корректного поведения в отношении сотрудников органов правопорядка, в отношении высказываний и лозунгов… которые могли бы стать предметом задержания и возбуждения административного или уголовного преследования", — уточнил он.

Меликов также сообщил, что задержания участников беспорядков в аэропорту продолжаются.

"Задержания — они все идут по возрастающей, тем более, (глава СК РФ Александр — ред.) Бастрыкин взял на контроль… На вчерашний день было еще около 60 (задержанных — ред.). Сколько задержаний произведено сегодня, я, честно говоря, и не пытаюсь эту цифру поймать, это работа оперативных органов, но они (задержания — ред.) продолжаются", — сказал глава республики.

Он также рассказал, что в больницах после беспорядков остаются двое полицейских, еще семь сотрудников получили травмы, но находятся в строю.

Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.