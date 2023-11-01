ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Представители США и КНР намерены на следующей неделе провести в Вашингтоне первые со времен администрации президента Барака Обамы переговоры по контролю над вооружениями, пишет 1 ноября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве. США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте в Россию

По информации издания, встреча намечена на 6 ноября и будет сфокусирована на "путях снижения риска просчетов". Как заявил один из источников газеты, представители США на предстоящих переговорах рассчитывают расспросить своих китайских коллег о ядерной доктрине Пекина, а также его амбициях в части наращивания ядерного арсенала.

Сама по себе запланированная встреча в Вашингтоне, как отмечают собеседники, еще не означает начала официального диалога по установлению возможных ограничений, которые, к примеру, существуют у США и России. Своими усилиями американская сторонам скорее стремится "предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений", в которую, как полагают собеседники газеты, могут быть вовлечены США, Китай и РФ.

Встреча представителей США и КНР пройдет в преддверии запланированных на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско переговоров президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, по которым, как сообщили ранее в Белом доме, уже достигнута "принципиальная договоренность".