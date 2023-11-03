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Кандидат в президенты США хочет предложить Путину "сделку"
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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил в беседе с ведущим австралийского телеканала Sky News Пирсом Морганом, что в случае победы на выборах предложит президенту России... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, общество , сша, украина, нато, россия, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил в беседе с ведущим австралийского телеканала Sky News Пирсом Морганом, что в случае победы на выборах предложит президенту России Владимиру Путину сделку, согласно которой Вашингтон откажется принимать Украину в НАТО взамен на разрыв союза между Москвой и Пекином.
"Я бы предложил ему (Владимиру Путину — прим. ред.) сделку: он должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином, а мы (США. — прим. ред.), в свою очередь, дадим твердое обязательство, что НАТО не примет Украину", — заявил Рамасвами.
Такой подход к возможному разрешению конфликта на Украине он объяснил тем, что именно Китай, по его убеждению, представляет реальную угрозу для Соединенных Штатов.
Если Москва примет эту сделку, то США под его руководством "заморозит нынешние линии разграничения" — признает за Россией занятые территории, обосновывая этот шаг тем, что на этих территориях проживает русскоязычное население, отметил кандидат президенты США.
Рамасвами ранее заявлял, что в случае своего избрания на пост президента США не позволит Украине "развязать мировую войну", и призвал все страны отстаивать собственные интересы.