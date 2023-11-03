МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках, чтобы потренироваться, заявил генерал ВВС США Марк Келли. Его высказывание приводит Business Insider. В Швеции назвали отправку истребителей Украине условием вступления в НАТО

По данным издания, лишь за последний год было зафиксирован ряд "опасных ситуаций", включая инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего тот упал в Черное море. Опасными военные США называют и маневры российских пилотов в небе над Сирией, а также перехваты американских самолетов китайскими летчиками, сообщается в статье.

Как отметил генерал Келли, существует несколько причин, из-за которых происходят эти "столкновения".

"Одна из них состоит в том, что они (пилоты России и Китая — прим. ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — заявил генерал.

Дело в том, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере, заключил Келли.

Ранее в Минобороны России неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии. А через несколько дней пилоты F-16 применили систему наведения в отношении самолета ВС России. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, только за сутки было зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все эти нарушения были связаны с полетами беспилотников, несогласованными с российской стороной.