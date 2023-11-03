Генерал США: пилоты России "сталкиваются" с американцами, чтобы потренироваться
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках, чтобы потренироваться, заявил генерал ВВС США Марк Келли. Его высказывание приводит Business Insider.
По данным издания, лишь за последний год было зафиксирован ряд "опасных ситуаций", включая инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего тот упал в Черное море. Опасными военные США называют и маневры российских пилотов в небе над Сирией, а также перехваты американских самолетов китайскими летчиками, сообщается в статье.
Как отметил генерал Келли, существует несколько причин, из-за которых происходят эти "столкновения".
"Одна из них состоит в том, что они (пилоты России и Китая — прим. ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — заявил генерал.
Дело в том, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере, заключил Келли.
Ранее в Минобороны России неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии. А через несколько дней пилоты F-16 применили систему наведения в отношении самолета ВС России. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, только за сутки было зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все эти нарушения были связаны с полетами беспилотников, несогласованными с российской стороной.
https://1prime.ru/society/20231103/842162989.html