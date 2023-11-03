МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возвращение россиян на родину, в том числе артистки Аллы Пугачевой. Песков раскритиковал отмену русской культуры на Украине

"Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно её покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", — отметил Песков в ответ на вопросы журналистов.

Ранее поступила информация, что певица Алла Пугачева вернулась в Россию через Псков. В то же время ее муж Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, ее не сопровождал. Приезд Пугачевой на родину вызвал широкий резонанс в соцсетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.