МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия не могла не начать спецоперацию, другого выбора не было, на страну уже напали, заявил глава государства Владимир Путин. Орбан раскритиковал европейскую стратегию по Украине

Президенту на встрече с новым составом Общественной палаты задали вопрос о необходимости начать СВО.

"У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись — нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", — ответил он.

Россия начала спецоперацию в феврале 2022 года. Как указал Путин в рамках операции планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.