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2023
https://1prime.ru/society/20231103/842171523.html
Путин ответил на вопрос о необходимости СВО
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Россия не могла не начать спецоперацию, другого выбора не было, на страну уже напали, заявил глава государства Владимир Путин. Президенту на встрече с новым составом Общественной... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, в мире, украина, владимир путин, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия не могла не начать спецоперацию, другого выбора не было, на страну уже напали, заявил глава государства Владимир Путин.
Президенту на встрече с новым составом Общественной палаты задали вопрос о необходимости начать СВО.
"У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись — нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", — ответил он.
Россия начала спецоперацию в феврале 2022 года. Как указал Путин в рамках операции планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.