МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Регистрация и расторжение брака, помимо эмоциональной составляющей, влекут за собой разные финансовые последствия для сторон, которые без "должной подготовки" могут ударить по кошельку, рассказали РИА Новости эксперты в ответ на вопрос, почему иногда развод может обойтись дороже свадьбы. 

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Брак можно оформить с минимумом финансовых вложений — просто подать заявление в ЗАГС, прийти в назначенный срок и получить свидетельство, рассказывает эксперт финансовой платформы "Сравни" Максим Глазков. У молодых супругов нет совместно нажитого имущества, взаимных претензий и ожиданий. С разводом все сложнее — разделение активов повлечет обязательные расходы.

"Кроме того, за время брака супруги могут не только увеличить свое благосостояние, обзавестись жильем или транспортом, но и накопить долги. При этом только каждый шестой брак в России сопровождается брачным договором, а значит, супругам придется договориться о разделе финансов или потратиться на примирителей", — добавляет эксперт.

СКОЛЬКО СТОИТ САМ РАЗВОД

По тарифам ЗАГСа регистрация брака стоит всего 350 рублей, а вот развод обойдется каждому из супругов вдвое дороже, обращает внимание Глазков. Кроме того, если у супругов есть дети, решение не является обоюдным, или супруги не смогли договориться о разделе имущества, то придется разводиться через суд. 

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Если в процессе также будет делиться общее имущество, придется заплатить госпошлину и за это — от 400 до 60 000 рублей в зависимости от стоимости имущества. Но кроме этого, при наличии детей придется оплатить госпошлину суду за определение порядка общения с детьми или других неденежных требований — 300 рублей за каждое требование и за каждого ребенка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Периодически супруги вынуждены обращаться к услугам адвокатов и психологов, продолжает Глазков. Как указал эксперт, средняя стоимость услуг психолога за 1 час терапии составляет от 1 тысячи рублей в регионах до 5 тысяч рублей в Москве.

Юридическое сопровождение при разводе, если есть спор о разделе имущества, обойдется в среднем от 12 тысяч рублей за одно судебное заседание. Стоимость услуг адвоката зависит от опыта, квалификации и репутации специалиста. При этом расценки юристы устанавливают сами.

"Как правило, в столице стоимость услуг адвоката может отличаться от цен в регионах как на несколько процентов, так и в разы. Общая стоимость процессов о разделе имущества и определении места жительства ребенка начинается с 20 тысяч рублей в регионах и 40 тысяч рублей в Москве. Верхнюю планку назвать невозможно, так как определение стоимости услуг может зависеть от стоимости подлежащего разделу имущества и других особенностей бракоразводного дела", — добавляет он.

ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Кроме того, при разводе могут возникнуть финансовые обязательства одного из супругов перед другим. Например, в зависимости от материального положения семьи и трудоспособности супругов суд может назначить алименты, продолжает эксперт. Такие финансовые обязательства могут продолжаться в течение определенного срока или быть постоянными.

В случае наличия детей супруги могут быть обязаны выплачивать детскую алиментную помощь и участвовать в их воспитании, что также может стать дополнительным финансовым бременем супругов. Кроме обязательств друг перед другом и общими детьми, бывшим супругам придется заново выстраивать свой быт, а значит, потребуются расходы, например, на приобретение или аренду жилья, ремонт, обустройство.

КАК БЫТЬ С КРЕДИТАМИ

Кредиты при разделе имущества являются совместным обязательством супругов, в случае если они были получены в период брака и на цели семьи. Например, таким целями могут являться покупка дома или ремонт общей недвижимости, рассказывает директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников. Как правило, трудностей с разделом имущества и обязательств по ипотеке нет, так как муж и жена обычно выступают созаемщиками, а залог сохраняется вне зависимости от выделения их долей. 

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"Сложности могут возникнуть при разделе обязательств по нецелевым потребительским кредитам, оформленным на одного из супругов. В этом случае супруг-заемщик, если он хочет разделить такое обязательство, должен будет доказать, что средства фактически были потрачены на общесемейные нужды. Для этого необходимо предоставить платежные документы", — предупреждает эксперт.

При этом кредиты, полученные до брака или в браке, но на личные цели одного из супругов (не связанные с семейными приобретениями или расходами), зачастую остаются обязательством супруга-заемщика и поделить долг с бывшим супругом не удастся, обращает внимание Шорников. В каждом случае спора решение о разделении обязательств и имущества принимает суд, руководствуясь аргументами каждой из сторон, заключает эксперт.