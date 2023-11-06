СТАМБУЛ, 6 ноя — ПРАЙМ. Неизвестный принес коробку с мышами в находящийся Стамбуле в районе Мертер ресторан быстрого питания McDonald's, таким образом он выразил протест против действий Израиля в секторе Газа, сообщило турецкое издание Cumhuriyet. Блинкен назвал последствия попыток открыть "второй фронт" против Израиля

На опубликованной газетой видеозаписи видно, как мужчина принес коробку с мышами в заполненный клиентами ресторан и выпустил их с криком: "Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей", при это находящиеся на уличной веранде ресторана посетители не выразили особой реакции. В настоящее время последствия инцидента для злоумышленника неизвестны.

Ранее McDonald's Türkiye выпустила заявление, в котором опровергла свою связь с израильской сетью ресторанов и отметила, что направила жителям Газы гуманитарную помощь на один миллион долларов.

Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks продолжаются в Турции уже несколько недель. Так, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле. На тротуарах можно увидеть наклейки с требованиями бойкотировать деятельность этих сетей.

В понедельник вечером в McDonald's в английском Бирмингеме выпустили десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Такая акция протеста прошла в связи с решением сети предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. На следующий день похожая акция прошла в двух других ресторанах McDonald's в Бирмингеме, но пока не ясно, связаны ли эти инциденты.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.