БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. На фоне разной реакции Евросоюза на конфликты на Украине и на Ближнем Востоке в мире усиливаются обвинения в адрес Брюсселя в двойных стандартах, при этом эпоха "интеллектуального превосходства Запада" завершена, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Блинкен назвал последствия попыток открыть "второй фронт" против Израиля

Он отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта усиливает обвинения в двойных стандартах, несмотря на то, что "многие страны осудили" действия России на Украине, "многие также не поддержали санкции" ЕС.

Боррель заключил, что все это стало результатом завершения эпохи "интеллектуального превосходства Запада".

"Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада… Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане, надо это признать. Но мы еще в полной мере не осознали последствия и практические выводы этой новой реальности", — заявил он на конференции европейских послов в Брюсселе.

Боррель поручил руководителям диппредставительств ЕС в мире активно бороться с неправомерными, по его мнению, обвинениями в проявлении политики двойных стандартов.

"Вы все должны с этим бороться, все наши представительства несут ответственность за противодействие этим нарративам, которое должно быть адаптировано для наших местных собеседников", — указал он и напомнил, что в ходе недавнего визита в Вашингтон, где проходил саммит ЕС-США, он обсуждал вопрос о том, что поддержка Украины Западом может быть воспринята в остальном мире как проявление двойных стандартов. НАТО слабеет. Поддержка Украины внесла раздор в альянс

Он пояснил, что значительное число государств видят в Украине не глобальную, а региональную проблему, которая затрагивает Европу и США, то есть Западный мир и добавил, что многие в странах Азии, Латинской Америки и Африки видят противоречия в позиции ЕС по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине.

При этом он предостерег европейских дипломатов от противопоставления Запада остальному миру. "Мы не являемся аванпостом Западного мира, мы являемся хранителями глобальных, общих ценностей, основанных на Уставе ООН", — сказал глава евродипломатии.

Он также признал, что ситуация в зоне ближневосточного конфликта уже оказывает влияние на политику ЕС по отношению к Украине. "Давайте скажем откровенно, кризис на Ближнем Востоке уже имеет долгосрочное влияние на нашу политику на Украине", — признал Боррель.

Сразу после эскалации палестино-израильского конфликта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.

Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".