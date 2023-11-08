Пресс-секретарь Песков заявил, что изменений в российской ядерной доктрине нет
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Агрессивный характер действий Запада против России не является секретом, все ответы прописаны в доктрине, она не менялась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выступил на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Ро его словам, деструктивные действия Вашингтона увеличивают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.
"Достаточно агрессивный характер, прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей этого коллективного Запада", — подтвердил Песков его слова.
Он также отметил, что с российской стороны все предельно ясно, у Москвы есть доктрина, "где четко все прописано, каких-то изменений там нет".
"Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь все предельно ясно", — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что Патрушев — секретарь Совета безопасности страны, часть Кремля. Поэтому заявления политика можно считать заявлениями официальной Москвы, отметил Песков.
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