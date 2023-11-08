МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Агрессивный характер действий Запада против России не является секретом, все ответы прописаны в доктрине, она не менялась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Патрушев предупредил об острой фазе противостояния ценностей в мире

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выступил на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Ро его словам, деструктивные действия Вашингтона увеличивают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

"Достаточно агрессивный характер, прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей этого коллективного Запада", — подтвердил Песков его слова.

Он также отметил, что с российской стороны все предельно ясно, у Москвы есть доктрина, "где четко все прописано, каких-то изменений там нет".

"Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь все предельно ясно", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Патрушев — секретарь Совета безопасности страны, часть Кремля. Поэтому заявления политика можно считать заявлениями официальной Москвы, отметил Песков.