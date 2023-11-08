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Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский беспилотник MQ9
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) 8 ноября сообщило, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена. "Наши средства ПВО сбили... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , технологии, новости, йемен, хуситы, американский беспилотник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОХА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) 8 ноября сообщило, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена.
"Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования", — сообщил в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира" их военный представитель Яхья ас-Сариа.
Он полагает, что данные действия не помешают военной поддержки палестинскому народу в секторе Газа.
Ранее хуситы несколько раз объявили, что запустили ракеты по объектам в Израиле, в частности, они утверждали о нанесении ударов по аэропортам в поддержку палестинского сопротивления.
Пентагон заявлял, что американские военные базы в Ираке и Сирии с 17 по 24 октября подвергались атакам со стороны группировок, предположительно, связанных с Ираном. Как сообщало РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США, свыше 20 военнослужащих получили ранения.