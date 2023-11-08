ДОХА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) 8 ноября сообщило, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена. "Позор им всем": в Палестине пристыдили Запад за лицемерие

"Наши средства ПВО сбили американский летательный аппарат MQ9, когда он осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена в рамках американской военной поддержки израильского образования", — сообщил в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира" их военный представитель Яхья ас-Сариа.

Он полагает, что данные действия не помешают военной поддержки палестинскому народу в секторе Газа.

Ранее хуситы несколько раз объявили, что запустили ракеты по объектам в Израиле, в частности, они утверждали о нанесении ударов по аэропортам в поддержку палестинского сопротивления.

Пентагон заявлял, что американские военные базы в Ираке и Сирии с 17 по 24 октября подвергались атакам со стороны группировок, предположительно, связанных с Ираном. Как сообщало РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США, свыше 20 военнослужащих получили ранения.