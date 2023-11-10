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МИД разъяснил ситуацию с застрявшими на пункте пропуска Хэйхе россиянами
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Генеральное консульство России в Харбине следит за ситуацией с российскими гражданами, застрявшими на пограничном переходе Хэйхе, заявили агентству РИА Новости в МИД России... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , бизнес, новости, туризм, россия, харбин, туристы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Генеральное консульство России в Харбине следит за ситуацией с российскими гражданами, застрявшими на пограничном переходе Хэйхе, заявили агентству РИА Новости в МИД России.
"Генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации и внимательно ее отслеживает. Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на Амуре (характерной для осеннего периода межсезонья) и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика", — уточнили в МИД.
По данным ведомства, большинство российских граждан в Хэйхэ оказались без виз в составе туристических групп. Однако туроператоры пока не обратились в российские загранучреждения в КНР с просьбой о помощи.
В настоящее время власти Амурской области работают над альтернативными маршрутами для пассажирских перевозок. Кроме того, возможно срочное возвращение через другие пункты пропуска на границе России и Китая, а также воздушным транспортом, заключили в министерстве.