МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Генеральное консульство России в Харбине следит за ситуацией с российскими гражданами, застрявшими на пограничном переходе Хэйхе, заявили агентству РИА Новости в МИД России. Россияне начали прибывать на КПП "Рафах" для эвакуации

"Генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации и внимательно ее отслеживает. Проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ вызваны сложной гидрологической обстановкой на Амуре (характерной для осеннего периода межсезонья) и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика", — уточнили в МИД.

По данным ведомства, большинство российских граждан в Хэйхэ оказались без виз в составе туристических групп. Однако туроператоры пока не обратились в российские загранучреждения в КНР с просьбой о помощи.

В настоящее время власти Амурской области работают над альтернативными маршрутами для пассажирских перевозок. Кроме того, возможно срочное возвращение через другие пункты пропуска на границе России и Китая, а также воздушным транспортом, заключили в министерстве.