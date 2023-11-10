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Уральские пенсионерки стали жертвами мошенников, сообщила АТК
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Две пенсионерки в один день пытались поджечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском Свердловской области, одной из них все же удалось поджечь крыльцо, но не военного... ПРАЙМ, 10.11.2023
право, общество , новости, россия, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Две пенсионерки в один день пытались поджечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском Свердловской области, одной из них все же удалось поджечь крыльцо, но не военного комиссариата, а поликлиники по соседству, рассказала региональная антитеррористическая комиссия (АТК).
"9 ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый — 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через интернет-мессенджер <…> убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники", — сообщается в Telegram-канале АТК.
Как отмечают в ведомстве, после совершения поджога женщина получила перевод в размере 3-0 тысяч рублей. Кроме того, второй женщине, которая предприняла попытку поджечь военкомат в Каменске-Уральском, пообещали за преступление 150 тысяч рублей.
Все обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить правоохранителям и спецслужбам, добавили в АТК.