ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Две пенсионерки в один день пытались поджечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском Свердловской области, одной из них все же удалось поджечь крыльцо, но не военного комиссариата, а поликлиники по соседству, рассказала региональная антитеррористическая комиссия (АТК). ВТБ зафиксировал новую схему телефонного мошенничества

"9 ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый — 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через интернет-мессенджер <…> убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники", — сообщается в Telegram-канале АТК.

Как отмечают в ведомстве, после совершения поджога женщина получила перевод в размере 3-0 тысяч рублей. Кроме того, второй женщине, которая предприняла попытку поджечь военкомат в Каменске-Уральском, пообещали за преступление 150 тысяч рублей.

Все обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить правоохранителям и спецслужбам, добавили в АТК.