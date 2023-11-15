МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Представитель компании "Роснефть" заявил в арбитражном суде Москвы, что иск "Транснефти", требующей взыскать с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей, связан с проектом строительства новой ветки нефтепровода Тихорецк – Туапсе-2 в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск Магнитогорского завода к Danieli на 27 млн евро рассмотрят в ноябре

По словам юриста, сторонами было заключено соглашение о тарифе, которое позволяло бы "Роснефти" вместе с "Транснефтью" построить новый участок нефтепровода, чтобы она могла прокачивать дополнительные объемы нефти. В частности, была установлена плата, из которой денежные средства шли на финансирование строительства.

Впоследствии, как сообщил ответчик, стороны договорились приостановить платежи с 1 июня 2012 года до получения госэкспертизы проекта и заключения допсоглашения, корректирующего величину тарифа. Заключение экспертизы было получено в октябре 2022 года, а допсоглашение до сих пор не подписано.

"Мы полагаем, обязательства по оплате были приостановлены и оснований для взыскания сейчас нет", — сказал представитель "Роснефти" в суде. Он также отметил, что договор о транспортировке нефти на 2012 год существовал отдельно и задолженность по нему отсутствует.

Представитель "Транснефти" заявил, что был заключен договор в рамках услуг по транспортировке, услуги не были полностью оплачены и образовалась задолженность в размере более 3,7 миллиарда рублей. "Мы подписывали… акт сверки, ответчик полностью признавал задолженность, но в итоге акты перестал подписывать, деньги платить не хочет", — сказал истец. Он пояснил, что в иске заявлены требования о взыскании задолженности, а также пени за просрочку.

Иск "Транснефти" поступил в суд в августе. Ранее основания исковых требований не сообщались. Арбитражный суд Москвы по итогам предварительного заседания в среду счел дело подготовленным к судебному разбирательству и назначил основные слушания на 31 января.