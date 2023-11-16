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Захарова оценила последствия блокировок Дании российских танкеров
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Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее газета... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, россия, дания, российская нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее газета Financial Times опубликовала заявление датских властей проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, так как это этот шаг якобы внесли в новый пакет ограничительных мер против России.
"Я напомню, чем регулируются проходы судов через проливы — в данном случае это Копенгагенский трактат 1857 года и Положение конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — сказала она на брифинге 15 ноября.
Захарова уточнила, что согласно этим документам, российские суда имеют право на проход через балтийские проливы. Нарушение этих норм является нарушением международного права, заключила официальный представитель МИД.