МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. США выражают готовность вести диалог за кулисами АТЭС, заявила Захарова

Ранее газета Financial Times опубликовала заявление датских властей проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, так как это этот шаг якобы внесли в новый пакет ограничительных мер против России.

"Я напомню, чем регулируются проходы судов через проливы — в данном случае это Копенгагенский трактат 1857 года и Положение конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — сказала она на брифинге 15 ноября.

Захарова уточнила, что согласно этим документам, российские суда имеют право на проход через балтийские проливы. Нарушение этих норм является нарушением международного права, заключила официальный представитель МИД.