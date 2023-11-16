МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. К таким действиям, как чествование нациста в парламенте Канады, должна быть проявлена нулевая терпимость, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Лицедейство". Косачев раскритиковал проект резолюции США по Израилю

22 сентября, в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, бывший член дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка был приглашен в канадский парламент как ветеран "борьбы с русскими". Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за ошибочное чествование, а спикер Палаты общин Энтони Рота, пригласивший Хунку, объявил о своей отставке.

"Мы видели, как потом руководители Канады… пытались как бы дистанцироваться, дескать, не знали. На самом деле, уверен, что знали. Но видя реакцию здорового международного сообщества стали совершать маневры, скажем так. Но знаете, меня в очередной раз шокировало, что канадцы стали совершать маневры, а Зеленский… ничего и не прокомментировал. Этот человек (ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка — ред.), по-прежнему, "герой"", — подчеркнул сенатор.

Косачев отметил, что данная ситуация потрясла весь мир. Сенатор удивился, что канадская сторона пыталась отрицать знание о происхождении человека, которому были вручены почести в парламенте.

"В этом случае должна быть нулевая терпимость, по моему глубокому убеждению, и должна быть консолидированная позиция международного сообщества", — отметил сенатор.