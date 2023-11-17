2023-11-17T00:25:00+03:00
2023-11-17T00:32:17+03:00
2023-11-17T00:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231117/842290172.html
В Волгограде произошел пожар на промышленном предприятии, есть пострадавшие
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Два человека пострадали при пожаре на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, возгорание ликвидировали. Согласно данным ГУМЧС России по Волгоградской... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, волгоград, промпредприятия, пожар
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/41/840504125.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/41/840504125.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/41/840504124.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/41/840504124.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/41/840504112.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84050/41/840504112.jpg
https://1prime.ru/society/20231116/842289798.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — ПРАЙМ. Два человека пострадали при пожаре на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, возгорание ликвидировали.
Согласно данным ГУМЧС России по Волгоградской области, в 16.56 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. В 20.10 пожар был ликвидирован.
Возгорание произошло на производственном предприятии, поясняет областная прокуратура.
"По предварительным данным, в результате воспламенения мужчины в возрасте 28-ми и 32-х лет получили ожоги, в связи с чем госпитализированы в медицинское учреждение", — указано в публикации.
Врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести, отметили в администрации города.