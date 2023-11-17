РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — ПРАЙМ. Два человека пострадали при пожаре на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, возгорание ликвидировали. Из частично обрушившегося в Астрахани дома эвакуировали 213 человек

Согласно данным ГУМЧС России по Волгоградской области, в 16.56 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. В 20.10 пожар был ликвидирован.

Возгорание произошло на производственном предприятии, поясняет областная прокуратура.

"По предварительным данным, в результате воспламенения мужчины в возрасте 28-ми и 32-х лет получили ожоги, в связи с чем госпитализированы в медицинское учреждение", — указано в публикации.

Врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести, отметили в администрации города.