МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Жалобы Москвы в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросу сноса воинских памятников времен СССР в Прибалтике не встречают должного отклика с прибалтийской стороны, которая получает поддержку и, возможно, указания от Евросоюза и НАТО, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Сидят, как на иголках: Прибалтика придумала новый способ навредить России

В ходе брифинга она рассказала, что Россия часто поднимает на заседаниях постоянного совета ОБСЕ вопрос о нарушениях в Прибалтике обязательств в отношении историко-культурного наследия, требуя "повышенного внимания и должной реакции на подобное безобразное поведение" от функционеров организации, верховного комиссара по делам нацменьшинств, от других институтов. При этом оппоненты отвечают только "огрызанием", презрением к мемориальному наследию Советского Союза "стремятся обелить псевдоисторическими размышлениями".

"По существу реакции нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью. Они чувствуют поддержку, а, может быть, даже и не карт-бланш, а просто прямые указания со стороны Брюсселя — и ЕСовского, и НАТОвского", — сказала она.

Представитель МИД добавила, что власти трех прибалтийских республик проводят "государственную линию на переписывание истории", в том числе в отношении "лесных братьев" и других пособников фашизма. По ее словам, "демократическая" Прибалтика, уничтожая советское наследие, исповедует тоталитарные практики.

Ранее постоянное представительство России при ЮНЕСКО призывало организацию обратить внимание на демонтаж памятников на Украине и в странах Прибалтики. По данным диппредставительства на конец 2022 года, в Эстонии совершили акты вандализма в отношении более 40 объектов, в Литве — 15. Власти Латвии, добавляло постпредство, на законодательном уровне постановило снести 69 памятников.