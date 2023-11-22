МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Немецкое правительство отказалось распространить гуманитарные выплаты на всех ленинградцев-блокадников, их сейчас получают лишь евреи, такое решение абсолютно неприемлемо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. В Германии раскрыли последствия изъятия 60 миллиардов евро из бюджета

Она отметила, что оговорки и ссылки властей Германии на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат ФРГ репараций СССР по итогам Второй мировой войны абсолютно неприемлемыми и неубедительными.

"Не может в принципе быть никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость. Сегрегация по национальному признаку — это вещь чудовищная, потому что она стала причиной самых кровавых событий в истории нашей цивилизации", — сказала она и добавила, что просьба жителей блокадного Ленинграда морально обоснованна, тогда как позиция немецких властей представляется "вопиющей".

В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.