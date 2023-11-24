МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Никакие санкции не смогут отменить научный и культурный обмен, заявила РИА Новости директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева. В США призвали отменить антироссийские санкции ради мира на Украине

Она отметила, что музей продолжает сотрудничать с коллегами по всему миру.

"Искусство и культура не знают границ. Никакими санкциями невозможно отменить научный и культурный обмен. Мы продолжаем работать с нашими коллегами по всему миру", — сказала она и добавила, что происходящие в мире процессы процессы осложняют жизнь музеев.

Лихачева полагает, что это связано с политической ситуацией.

"Мир вошел в эпоху турбулентности, и межмузейные обмены идут сложнее, со скрипом. И таких грандиозных показов, как, например, выставка Вермера, прошедшая в этом году в Амстердаме, их будет все меньше и меньше", — пояснила она и отметила, что музеям сложнее, чем театрам или концертным залам, так как музей — это, прежде всего, предметы.

"По многим причинам сейчас музеи не могут выдавать из своих фондов на выставки произведения искусства так, как мы привыкли делать это обычно", — заключила Лихачева.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.