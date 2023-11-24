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В Кремле рассказали, когда Путин встретится с членами СПЧ
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Встреча президента России Владимира Путина с члена Совета по правам человека состоится в декабре, дата проведения будет объявлена чуть позже, сообщил официальный представитель... ПРАЙМ, 24.11.2023
общество , новости, россия, спч, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с члена Совета по правам человека состоится в декабре, дата проведения будет объявлена чуть позже, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре, будет это и в этом декабре. О сроках и участниках сообщим своевременно", — сообщил пресс-секретарь президента России.