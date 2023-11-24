МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с члена Совета по правам человека состоится в декабре, дата проведения будет объявлена чуть позже, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В СПЧ прокомментировали штрафы за вождение электросамокатов

"Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре, будет это и в этом декабре. О сроках и участниках сообщим своевременно", — сообщил пресс-секретарь президента России.