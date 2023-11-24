News24: ЮАР потребует от Международного суда признать Израиль станой апартеида
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ЮАР намерена обратиться в Международный суд ООН, чтобы он признал Израиль государством апартеида, сообщает издание News24 со ссылкой на заявление министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд (МУС) провести расследование действий Израиля в секторе Газа на фоне происходящих в регионе "военных преступлений".
"Пандор ответила, что ЮАР и Палестина в настоящее время работают над формулированием практических стратегий, направленных на то, чтобы обратиться с палестинским иском в Международный уголовный суд и Международный суд ООН… с целью "объявить Израиль государством апартеида", — сказано в сообщении издания.
Во вторник парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля и разорвать дипломатические отношения со страной. Данные меры будут действовать до согласия Израиля на прекращение огня и участия в переговорах. При этом издание BusinessLIVE отмечало, что решение парламента носит рекомендательный характер.
Ранее посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/society/20231124/842365662.html