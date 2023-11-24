МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ЮАР намерена обратиться в Международный суд ООН, чтобы он признал Израиль государством апартеида, сообщает издание News24 со ссылкой на заявление министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В Турции началась крупнейшая в истории кампания бойкота израильских брендов

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд (МУС) провести расследование действий Израиля в секторе Газа на фоне происходящих в регионе "военных преступлений".

"Пандор ответила, что ЮАР и Палестина в настоящее время работают над формулированием практических стратегий, направленных на то, чтобы обратиться с палестинским иском в Международный уголовный суд и Международный суд ООН… с целью "объявить Израиль государством апартеида", — сказано в сообщении издания.

Во вторник парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля и разорвать дипломатические отношения со страной. Данные меры будут действовать до согласия Израиля на прекращение огня и участия в переговорах. При этом издание BusinessLIVE отмечало, что решение парламента носит рекомендательный характер.

Ранее посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.