МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Оппозиционная партия британских Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за использование боковой стороны молотка вместо бойка. Аналитики предрекли Британии "катастрофу уровня жизни"

Согласно информации издания Independent, видеоролик, где Сунак работает с молотком, был снят в ходе его визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии.

"Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов", — сказано в сообщении в аккаунте Лейбористской партии в соцсети Х.

Independent отметила, что в полной версии видеоролика мастер специально сказала премьеру использовать боковую часть инструмента, а лейбористы опубликовали в своем аккаунте лишь часть видео, где совет мастера не звучит.