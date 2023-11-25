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Британская оппозиция высмеяла Сунака за "неумение" использовать молоток
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Оппозиционная партия британских Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за использование боковой стороны молотка вместо бойка. Согласно информации издания... ПРАЙМ, 25.11.2023
общество , новости, великобритания, риши сунак, молоток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Оппозиционная партия британских Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за использование боковой стороны молотка вместо бойка.
Согласно информации издания Independent, видеоролик, где Сунак работает с молотком, был снят в ходе его визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии.
"Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов", — сказано в сообщении в аккаунте Лейбористской партии в соцсети Х.
Independent отметила, что в полной версии видеоролика мастер специально сказала премьеру использовать боковую часть инструмента, а лейбористы опубликовали в своем аккаунте лишь часть видео, где совет мастера не звучит.