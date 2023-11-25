ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Израиль пропустил в сектор Газа четыре цистерны с топливом и четыре с бытовым газом в рамках второго дня сделки с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны. В Израиле подсчитали, во сколько обойдется конфликт в Газе

"Сегодня утром (суббота) четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были переправлены из Египта гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Топливо и бытовой газ предназначены для функционирования базовой гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", — сказано в сообщении COGAT в соцсети X.

Портал Ynet сообщил, что Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключенных, которых планируется освободить.

Согласно информации Ynet, примерно в 13:30 по местному времени (14:30 мск) заключенных должны перевести из израильских тюрем в тюрьму Офер на Западном берегу. Там они встретятся с представителями Красного креста.

Освобождение произойдет после того, как из сектора Газа в Израиль прибудет вторая группа израильских заложников, которых также должны в субботу освободить в рамках договоренностей, отмечает портал.

Власти Израиля сообщили в пятницу вечером, что получили список заложников, которых освободят в субботу.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.