МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. В результате попытки атаки украинских дронов на московский регион три строения были повреждены, погибших и пострадавших нет, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В России создали систему классификации дронов по типам угроз

"Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что руководители муниципалитетов на местах возглавят оперативные штабы и окажут жителям необходимую помощь.

Ранее поступила информация из Минобороны, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. По словам мэра Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.