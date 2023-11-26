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Воробьев рассказал о последствиях ночных атак дронов
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В результате попытки атаки украинских дронов на московский регион три строения были повреждены, погибших и пострадавших нет, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , новости, россия, подмосковье, атака дронов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. В результате попытки атаки украинских дронов на московский регион три строения были повреждены, погибших и пострадавших нет, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что руководители муниципалитетов на местах возглавят оперативные штабы и окажут жителям необходимую помощь.
Ранее поступила информация из Минобороны, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. По словам мэра Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.