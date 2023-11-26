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https://1prime.ru/society/20231126/842374558.html
В Испании рассказали об усталости украинцев от конфликта
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Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais. "Многие спрашивают меня об усталости от войны. И, да, конечно, она есть", — рассказал изданию... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , новости, в мире, испания, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais.
"Многие спрашивают меня об усталости от войны. И, да, конечно, она есть", — рассказал изданию украинский волонтер.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но у всех стран, которые поддерживают Украину или Россию. По его словам, это может привести к активным призывам сторон к действиям по разрешению конфликта.
Западные СМИ не раз подчеркивали усталость мира от украинского конфликта. США и ЕС активно призывали Россию сесть за стол переговоров. В Кремле неоднократно выражали свою полную готовность к этому, однако власти Киева запретили переговорный процесс с российской стороной на законодательном уровне.