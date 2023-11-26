МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Украинцы заявили, что устали от конфликта с Россией, пишет испанская газета Pais. Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США

"Многие спрашивают меня об усталости от войны. И, да, конечно, она есть", — рассказал изданию украинский волонтер.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но у всех стран, которые поддерживают Украину или Россию. По его словам, это может привести к активным призывам сторон к действиям по разрешению конфликта.

Западные СМИ не раз подчеркивали усталость мира от украинского конфликта. США и ЕС активно призывали Россию сесть за стол переговоров. В Кремле неоднократно выражали свою полную готовность к этому, однако власти Киева запретили переговорный процесс с российской стороной на законодательном уровне.