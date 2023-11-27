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В Крыму понедельник, 27 ноября, объявили выходным днем из-за шторма
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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма. "В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", —... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , здоровье, новости, крым, шторм, выходной
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма.
"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", — написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что понедельник станет выходным днем для сотрудников учреждений социальной сферы, допобразования и спорта, а также детских садов и школ. Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении работников и студентов.
Он отметил, что в городе из-за погодных условий упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады трех строений, 17 транспортных средств, а три человека получили травмы.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления.