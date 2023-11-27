СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за шторма. В Крыму высмеяли угрозы Украины в отношении Крымского моста

"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что понедельник станет выходным днем для сотрудников учреждений социальной сферы, допобразования и спорта, а также детских садов и школ. Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении работников и студентов.

Он отметил, что в городе из-за погодных условий упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады трех строений, 17 транспортных средств, а три человека получили травмы.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления.